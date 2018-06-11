Bahçeli'nin Amcasının Oğlu Vefat Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu, MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mesut Fettahlıoğlu'nun amcası, tekstilci iş adamı Orhan Fettahlıoğlu'nun babası Saim Fettahlıoğlu vefat etti.

86 yaşındaki Saim Fettahlıoğlu, dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Fettahlıoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak gece vefat etti. Fettihlıoğlu'nun cenazesi bugün merkez ilçe Çukurova'da Kabasakal Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazede, başta MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı olmak üzere MHP camiası hazır bulundu.

Saim Fettahlıoğlu 7 çocuk babasıydı. - ADANA