Bahçeli'nin 24 Haziran Planı! Seçime Bir Hafta Kala Meydanlara İnecek

MHP'nin 24 Haziran seçimleri için propaganda takvimi netleşmeye başladı. 5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantıların ilkini 6 Haziran'da Sivas'ta yapacak. Bahçeli, Ramazan Bayramı'ndan sonra, seçime bir hafta kala da meydanlara inecek.

KAPALI SALON TOPLANTILARINI TERCİH EDECEK

Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek olan MHP'nin propaganda takvimi netleşmeye başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli ramazan ayı boyunca miting yerine kapalı salon toplantılarını tercih edecek.

TOPLANTILARIN İLKİ SİVAS'TA YAPILACAK

"24 Haziran yeni bir doğuş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, neden, nasıl?" temalı bölge istişare toplantılarında, 5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak. Toplantıların ilki 6 Haziran'da Sivas'ta yapılacak.

SEÇİME BİR HAFTA KALA MEYDANLARA İNECEK

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Bahçeli, Ramazan Bayramı'ndan sonra seçime bir hafta kala da meydanlara inecek. Program henüz belli olmazken, seçime kadar kalan süre dikkate alınarak mitinglerin 7-8 ili kapsaması bekleniyor.