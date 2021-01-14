Bahçeli: Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı, sonuna kadar yaşayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, televizyonlarda tartışma programlarında yavan, yalan, yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığını belirterek, "Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor" dedi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın tertemiz milli hedeflere bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: "Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara diyorum ki; rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır. Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye'nin yegane güvencesidir. Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki; bit için dam yakmam, pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem. Biraz edep diyorum. Biraz izan diyorum. Asılsız isnat ve iftirayla varılacak yer derin bir çukurdur. Bizim için çukur kapatılmak için vardır. Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır."HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşlerinin berrak olduğunu ve bunun öncelikle bir hukuk meselesi olduğunu belirten Bahçeli, "İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP'ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı