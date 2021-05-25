Bahçeli: "Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki milletvekillerinden görüntüler Devlet Bahçeli'nin kürsüden inmesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salondaki milletvekillerinden görüntüler
Devlet Bahçeli'nin kürsüden inmesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (9)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı