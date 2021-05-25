Bahçeli: "Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir"
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Bahçeli: "Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki milletvekillerinden görüntüler Devlet Bahçeli'nin kürsüden inmesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salondaki milletvekillerinden görüntüler

Devlet Bahçeli'nin kürsüden inmesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (9)

Bahçeli: 'Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir'
Bahçeli: 'Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir'
Bahçeli: 'Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir'
Bahçeli: 'Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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Bahçeli: "Nefret salgını Avrupa'ya vebadan daha şiddetli hasar vermektedir" - Haberler
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