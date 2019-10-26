Bahçeli: Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı? Trump'ın mektubunu müzeye mi koysun?

26.10.2019 14:59

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderdiği tartışmalı mektup ile ilgili "Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur" dedi.



Parti genel merkezinde MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katılan Bahçeli Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle