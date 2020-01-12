Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler taşeron değillerse kesinlikle...
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Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler taşeron değillerse kesinlikle...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

12.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:55
Bahçeli:

Genel Başkanı 'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (2)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir."

Bahçeli: "Çevreden merkeze ulaşmak hedefiyle on yıllardır ağlarını ören, taşlarını döşeyen emperyalist husumet ve velayetin asıl hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır. Maksat, Türk milletini bağımsızlığından koparmak, yurdundan, yuvasından sürüp çıkarmaktır."

Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir."

Kaynak: AA

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: Bahçeli: "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler taşeron değillerse kesinlikle...
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