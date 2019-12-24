24.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:09

Bahçeli: "Ne işimiz var Libya'da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA