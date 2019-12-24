Bahçeli: "Ne işimiz var Libya'da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını...
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Bahçeli: "Ne işimiz var Libya'da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını...

Bahçeli: "Ne işimiz var Libya'da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir.

24.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:09
Bahçeli:

Bahçeli: "Ne işimiz var 'da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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