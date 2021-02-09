Bahçeli: "Muhterem analarımız, evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın"
MHP TBMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
MHP TBMM Grup Toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir."
Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin annelerine seslenerek, "Muhterem analarımız, evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren