Bahçeli: Moskova Zirvesi, sonuçları itibarıyla olumludur

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti ve ateşkes kararına ilişkin, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi, sonuçları itibarıyla olumludur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rus heyetiyle 6 saat süren görüşme ve müzakerelerde bulunduğunu hatırlattı. Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'deki ateşkes rejiminin tatbik ve temin edilmesinden sorumlu olan iki garantör ülke olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu kapsamda 17 Eylül 2019 Soçi Muhtırası baz ve esas alınarak iki ülke tarafından ek bir protokol düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır. Türkiye'nin egemenlik ve tarihi çıkarları sahada da masada da layıkıyla savunulmuştur. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 gece yarısından itibaren durdurulmuştur. Yani (geçici) ateşkes üzerinde mutabık kalınmıştır. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre, güneyinde 6 kilometre derinlik ve genişlikte bir güvenli koridor tesis edilecektir. 15 Mart'la beraber, M4 karayolunun belirlenen alanlarında Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılacaktır. Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir."

'RUSYA'YLA İLGİLİ GÖRÜŞÜMÜZ BELLİ'Bahçeli, uzlaşmanın, tarafların bulundukları pozisyondan makul sınırlar içinde ve hazmedilebilir seviyelerde telafi edilebilir tavizler vermesi demek olduğunu ifade ederek, "Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır. Türkiye'nin İdlib'den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir. Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden, sabotaj ve provokasyona yeltenen kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, elbette hak ettiği bedeli misliyle ödeyecek, ağır vebal altında kalacaktır. Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer Türkiye'dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz" dedi.'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM'Bahçeli, Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde, insana yaraşır bir şekilde ikamet yerlerine dönüşleri konusunda her ülkenin yapacakları olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin Suriye politikası doğrudur, haktan ve hakikatten yanadır. Rusya ve Suriye'nin dürüst ve namuslu hareketi, bilhassa Moskova yönetiminin verdiği sözlere bağlı ve sadık kalması en temel ve inkar edilemez sorumluluktur. Türk milleti yapılanları unutmaz, dökülen kanları aklından çıkarmaz. Şehitlerinin ruhlarını ise asla muazzep etmez. İdlib'de mukadderatımızın davası, bekamızın hakları, ülkemizin güvenlik haysiyeti muazzam bir şuurla korunmuş, her şart altında da korunmaya devam edilecektir. Bu kutlu yolda ayağımızdan çekiştiren, önümüze çıkarılan, hızımızı yavaşlatan her engel kahramanca aşılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ekibini; sabırlı, duygusallıktan uzak, akıl dolu, stratejik bakabilen ve milli hakları müdafaa eden diplomatik mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

