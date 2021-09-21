Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye düşmanlarının siyaset ayağına, kiralık işbirlikçilerine, demokrasi fanusuna saklanmış vatan ve millet karşıtlarına sonuna kadar direnecek, kurulmuş tuzakları bozarak milli istiklal ve istikbal haklarını fedakarca savunacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri