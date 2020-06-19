Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya...
Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir.
19.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:55
Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir." - ANKARA
Kaynak: İHA