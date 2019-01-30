Bahçeli: "Milliyetçi Camia Bütün Kurum ve Kuruluşlarıyla Sayın Özhaseki'nin Etrafında Kenetleşerek...

Bahçeli: "Milliyetçi Camia Bütün Kurum ve Kuruluşlarıyla Sayın Özhaseki'nin Etrafında Kenetleşerek...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi...

Bahçeli:

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.(3)

Kaynak: AA
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