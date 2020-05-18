Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi...
Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür.
18.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:29
Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür." - ANKARA
Kaynak: İHA