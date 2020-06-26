Bahçeli: "Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen... Bahçeli: "Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır.

Bahçeli: "Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır." - ANKARA Kaynak: İHA