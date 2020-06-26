Bahçeli: "Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen...
Bahçeli: "Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır.
26.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:13
Bahçeli: "Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır." - ANKARA
Kaynak: İHA