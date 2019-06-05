Bahçeli: "Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. (4)
Bahçeli: "(İstanbul seçimi) Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır."
Kaynak: AA
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