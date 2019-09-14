Bahçeli: "MHP'ye güvendiniz, bizler de güveninizi boşa çıkarmayacağız"
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti.
14.09.2019 17:23
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı
Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti. (1)
Kaynak: AA