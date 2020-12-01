Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Karabağ Türk'tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Karabağ Türk'tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 3 Aralık Perşembe Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, her engellinin ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstlerine ne düşüyorsa yapacakları sözünü verdi.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırma mücadelesini sürdüreceklerini belirten Bahçeli, "Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hiç kimse bana bir şey olmaz dememelidir. Her insan esas itibarıyla bir engelli adayıdır. O kardeşlerimize baktığımızda kendimizi görmeliyiz, empati yapmalıyız, aramızda duygudaşlık köprüleri kurmalıyız." diye konuştu.

Hiçbir engellinin acınacak halde olmadığını, hiçbirisinin değersiz ve önemsiz görülmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "MHP, bütün engelli kardeşlerimizi bağrına basmaktadır. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık'ta değil yılın her gününde hatırlayacağız, her an, her zaman kalbimiz onlarla bir çarpacak." görüşünü dile getirdi.

"Cellat, ceberut ve çete ülkelerinden birisi"

Bahçeli, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayetlerden birisi olduğunu söyledi.

Lanetledikleri bu hunhar saldırının çok organize şekilde icra edildiğinin anlaşıldığını dile getiren Bahçeli, "Ziyadesiyle kırılgan halde bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk dışı arayışı, saldırıyı ve komployu terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı görmüyoruz." dedi.

Hem Orta Doğu hem Afrika'nın, istikrarsızlığın pençesinde, terörün gölgesinde, rövanşist çatışmaların, misillemeye dayalı silahlı rekabetlerin tam göbeğinde olduğunu belirten Bahçeli, "Uzun yıllardır mazlumların gözlerinden yaş, gövdelerinden kan akmaktadır. Sömürgeciler insanlığın her kazanım ve değeriyle savaşmışlardır. Dehşet verici adaletsizlik hepimizin malumudur. Bir gram elmas, bir parça pırlanta, bir galon petrol veya bir metreküp doğal gaz insan canından, insan varlığından, insan haysiyetinden önemli görülmüş, öncelikli sayılmıştır. Demokrasi ve özgürlük boyası sürünmüş zalimler eliyle coğrafyalar sömürülmüş, toplu katliamlar yapılmış, cinayetler işlenmiştir. Toprağın altı üstüne çıkarılmış, üstündekiler de altına gömülmüştür. Fransa bu karanlık geçmişin cellat, ceberrut ve çete ülkelerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'nın geçmişinde kan ve işgal olduğunu ifade eden Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un iç siyasette sıkıştıkça, gelecek seçimleri kaybedeceğini hissettikçe Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli arttırdığını söyledi.

Bahçeli, "Fransa; Doğu Akdeniz'de karşımızdadır, Libya'da karşımızdadır, Suriye'de karşımızdadır, Dağlık Karabağ'da karşımızdadır, Afrika'da karşımızdadır. Türkiye hakkın yanındadır, haklının yanındadır, hakikatin yanındadır; Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, kanlı şebekeler, bölücü mihraklar, paramiliter gruplar, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır." diye konuştu.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'yı bilmek ve tanımak için Cezayir soykırımına, Ruanda soykırımına, Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina Faso, Çad, Kamerun, Cibuti katliamlarına bakmak yeterli değildir. Bu melanet istilacının hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep'ini, Adana'sını, Urfa'sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir. Antep'te, Kuvayı Milliye'ye erzak taşırken yakalanıp Dokurcum Değirmeni'nde kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun katili bu Fransa'dır. Tıpkı hendek kazan teröristlere karşı verilen mücadelede olduğu gibi, Antep'te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız düşman ülke bu Fransa'dır. Ahali namaza durmuşken, camilerimize top mermisiyle saldıran ülke bu Fransa'dır. Özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik diyorlar, bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar.

Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve kağıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Neymiş, Senato Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni küstahça tanıyormuş. Bu konuda Fransa hükümetine de akıl ve hukuk dışı bir tavsiyede bulunuyormuş. TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin Fransa Senatosu kararına sert ve isabetli tepkisi kayda değer ve takdire şayan bir duruşun belgesidir. Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu gibi, tarihin yanlış tarafındadır. Bu Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Karabağ Türk'tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur. Tarih gözlerini açtı, coğrafya uykusundan uyandı, Türklük ihtişamlı mazinin iradesiyle kutlu bir istikbalin muhteşem rotasını çizdi. Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur, mücadeleden taviz yoktur."

"Türkiye'nin sıcak mesajlar verdiği bir dönemde..."

Bahçeli, Doğu Akdeniz'de yaşanan ve milli sabrı zorlayan provokasyonların, Türkiye'ye karşı teşekkül etmiş husumet ve hıyanet cephesinin bir yönüyle deşifresi olduğunu söyledi.

Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Almanya ve Fransa'da haftalardır ırkçı ve İslamofobik saldırılar yaşandığını anımsatan Bahçeli, "Avrupa, insan haklarıyla, insanlığın evrensel kazanımlarıyla yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır." dedi.

Yunanistan'da, seçilmiş İskeçe Müftüsüne karşı yapılan alçak ve ırkçı saldırıyı kınadığını, gelinen aşamanın Avrupa'nın hüsranı olduğunu ifade eden Bahçeli, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü, İrini Harekatı kapsamında, bir Alman firkateyninin, hiçbir hukuk kuralıyla, hiçbir dostluk ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde Türk bandıralı bir ticaret gemisine baskın düzenlediğini hatırlattı.

Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin AB ile karşılıklı saygı ve eşit haklara dayalı diyaloglarını canlandırmak için sıcak mesajlar verdiği bir dönemde, üstelik 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala, Doğu Akdeniz'de vuku bulan provokasyonun izahı yoktur, ifadesi yoktur, saklanacağı hiçbir kılıf da olamayacaktır. Bu korsan müdahale muhatap hiçbir devletin yanına bırakılmamalıdır." diye konuştu.

Libya'ya kimlerin silah sevk ettiği, kimlerin Hafter'i desteklediğinin ortada olduğunu dile getiren Bahçeli, "Uluslararası deniz hukukunun mihenk taşı olan ticari gemilerin seyrüsefer güvenliği ilkesi yok sayılmıştır. Bize göre İrini Harekatı Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. 31 Mart 2020'den bu tarafa devrede olan bu harekatın meşruluk temelleri zayıf, güvenirliği sallantıdadır. Taraf ülkeler akıllarını başlarına devşirsinler, Doğu Akdeniz'de önümüzü kesen kim olursa olsun her ihtimali göze almalıdır, bir yaparken bin düşünmek mecburiyetindedir. Mavi vatana karşı boyun borcumuz neyse yapılması gereken odur. Dileğimiz AB Liderler Zirvesi'nde aklı selimin hakim olması, yaptırım yanlışına üye ülkelerin düşmemesidir. Yine dileğimiz, Doğu Akdeniz'de sağduyunun, yapıcı ilişkilerin, dayanışmanın, eşit ve adil paylaşımın hakimiyet kurmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Hepinizden beklentim..."

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini hatırlatan Bahçeli, katkılarından dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

Bütçenin, 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren Genel Kurul'da görüşüleceğini bildiren Bahçeli, bu nedenle haftaya ve takip eden birkaç hafta grup toplantısının olmayacağını söyledi.

Bahçeli, "Hepinizden beklentim, hazırlıklı ve sabırlı olarak Genel Kurul görüşmelerini takip etmeniz, uzmanlık alanınıza uygun şekilde, Cumhur İttifakı'nın ruhuna aynen riayet eden, titizlikle çalışmalarınızı yürütmenizdir. Dipsiz polemiklerden kaçınmanız, anlamsız tartışmalardan uzak durmanız, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan kararlara ve uygulanan tedbirlere uymanız tavsiyem ve talimatımdır." dedi.

Bahçeli, milletvekillerinin yeni yıllarını da şimdiden kutladı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden