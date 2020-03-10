Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyaretiyle ilgili Rus basınında yer alan görüntülere ilişkin, "Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyaretiyle ilgili Rus basınında yer alan görüntülere ilişkin, "Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hem tavzih hem de telafi edilmelidir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Moskova'daki tarihi nitelikli zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib gerginliğinin ve bölgesel konuların ele alındığını anımsattı.

Görüşmelerin sonucunda çıkan kararların, kendileri açısından olumlu olduğunu dile getiren Bahçeli, Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'deki ateşkes rejiminin uygulanmasından doğrudan sorumlu bulunan iki garantör ülke olduğunu belirtti.

Şu ana kadar İdlib'de resmen ateşkes ihlaline neden olacak bir provokasyonun vuku bulmadığına değinen Bahçeli, "İki ülke ateşkes üzerinde mutabık kalmış, Şam yönetimi de bundan şimdilik memnuniyet duymuştur. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmış, bir engel aşılmış, bir pürüz kaldırılmıştır." dedi.

"Şehitlerimizi unutmamız mümkün değil"

Moskova zirvesinin, Türkiye açısından mühim sonuçları olacağına değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bir defa ülke sınırları terör ve rejim saldırılarına karşı daha güvenli hale gelecek, İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmenin kapısı aralanacak, kahramanlarımızın güvenliği sağlanacak, sivil ve masum insanların korunması teminat altına alınacaktır. Elbette İdlib'de verdiğimiz şehitlerimizi unutmamız mümkün değildir. Karanlık ve kalleş emel sahiplerini gödı etmemiz, gözden uzak tutmamız, hesap dışı bırakmamız asla ve kata düşünülemeyecektir. Biz herkesin ederini, ciğerini, niyetini, hedefini gayet iyi biliyoruz. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağından imanımız kadar da eminiz."

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 27 Şubat İdlib saldırısında Türk askerlerinin yerlerini bilmediklerini söylemesini "havanda su dövmek, kuyruklu yalana bir yalan daha eklemek" olarak nitelendiren Bahçeli, "İdlib'de kimin ne yaptığı, hangi saldırı ve tahriklerin içinde ana aktör olduğunu bilmeyen yoktur. Bundan sonra ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden tekrar başlar, vatan mücadelesini gittiği yere kadar taşırız. Karşımıza çıkanları da doğduklarına pişman ederiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu süreçte Esad hata yaparsa bunun bedelini misliyle ödemelidir. Söz konusu hataya ortak olan, ortam açan, çanak tutan hangi ülke olursa olsun gök kubbe başlarına yıkılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Tüfek, mikrop ve çelik üçlüsü zalim yüzünü gösterdi"

Bahçeli, 6 Mart 2020'de OPEC toplantısında ortaya çıkan anlaşmazlığın, Rusya'nın petrol üretimini kısıtlamaya yanaşmaması ve Riyad yönetiminin fiyatları düşürmesinin, pek çok zincirleme sosyal ve ekonomik riski tetiklediğini belirtti.

Geride kalan pazar günü döviz kurlarındaki anormal oynamaların, diğer yandan borsaların sallanmasının esas sebebinin burada aranması gerektiğine işaret eden Bahçeli, koronavirüsün ticareti vurduğunu, ülkeler arası ilişkileri zedelediğini, sınırların kapatılmasına yol açtığını söyledi.

Tüfek, mikrop ve çelik üçlüsünün, zalim yüzünü bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bahçeli, Türkiye'nin karmaşıklaşan ve girift bir hal alan bölgesel ve küresel istikrarsızlık sarmalı karşısında milli birlik ve dayanışma ruhunu en üst düzeye çıkarmasının, herkese düşen manevi bir ödev olduğunu vurguladı.

"Kırıp dökmek yerine, tutup kaldırmalıyız. Bölüp parçalamak yerine, bütünleştirip pekiştirmeliyiz." diyen Bahçeli, çatışmada hayır olmadığının iyi bilinmesi, kavgadan sonuç alınamayacağının herkesçe görülmesi gerektiğine dikkati çekti.

"CHP aynı tas, aynı hamam"

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Bahçeli, "Bir olursak dağları deviririz, dağılır birbirimize düşersek sam yelinde bile devriliriz. Fakat CHP yönetimi Nuh diyor da Peygamber demiyor. Dur bilmiyor, durak bilmiyor. Ne sözden anlıyor, ne de halden. Aynı tas, aynı hamam, hep aynı çirkinlik, hep aynı çirkeflik." dedi.

CHP'nin, başkasının gözündeki çöpü gördüğünü, kendi gözündeki merteği göremediğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"CHP yönetimine diyoruz ki dağ başına harman yapmayın; savurursunuz yel için, sel önüne değirmen yapmayın, öğütürsünüz el için. Anlayan yok, anlamaya niyeti olan yok. Atalar boşuna söylememiş: 'Bana benden olur her ne olursa, başım rahat bulur dilim durursa.' Bunların dili durmadığı sürece başları da rahat bulmayacaktır. Aziz Atatürk'ün mirasını hiç eden, Türkiye'nin karşısına geçen CHP yönetimi, iflasını yakında açıklayacaktır. CHP'nin kapısına 'Patron çıldırdı, ne alırsan bir dolar' tabelası asılırsa hiç kimse şaşırmamalıdır. Sade pirinç zerde olmazmış, bal gerekirmiş kazana; baba malı tez tükenirmiş, evlat gerekirmiş kazana. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretini sabote etmek, karalamamak, üzerinde kuşku uyandırmak için Esad ve Putin ile aynı safa giren CHP yönetimi körle yatmış, şaşı kalkmış, bilye dağıtmıştır.

Karga, kekliği taklit edeyim derken nasıl ki kendi yürüyüşünü şaşırmışsa, CHP de Esad'ın izinden yürüyeyim derken baltayı kafasına vurmuştur. Şaşkın ördek nasıl tersten dalıyorsa, bunlar da tersinden konuşmaktadır. Önce 'Ne işimiz var İdlib'de, niye gidiyorsun Putin'in ayağına' diye sordular. Hatta Kılıçdaroğlu, geçen haftaki grup toplantısında edepsiz benzetmelere heves ve tevessül etti. Dikişi patlamış yama gibi oldular, Esad'ın Türk askerlerini koruduğunu açıkladılar."

"Cumhurbaşkanı'na hakaret hepimize hakarettir"

Moskova'da Türk heyetinin ayakta bekletilmesini eleştirip, heyetlerin arkasındaki heykellerden mucizevi anlamlar çıkarıldığını söyleyen Bahçeli, "Aslında Türkiye zora girdikçe sevinçten duramıyorlar, gülmelerini de saklayamıyorlar. CHP'liler hezeyanlarını gelsinler bir zahmet külahımıza anlatsınlar." dedi.

Bu arada dün medyaya düşen bir videonun da peşine düşüldüğünü ifade eden Bahçeli, "İddia odur ki Rus devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı'yla birlikte heyetinin Putin'in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınlamış, bu da gündem olmuştur. Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem ve irade dışı elbette tesadüf edilebilecektir. Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hem tavzih hem de telafi edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

"Ümit ederiz ki malum video maksatlı şekilde hazırlanmış olmasın." diyen Bahçeli, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret hepimize hakarettir. Muhasım zihniyetler aklını başına alsın; bizim kültürümüzde ata arpa, yiğide pilav, vatana da can verilir. Ayranımızı kabartmasınlar, ayılara güvenmesinler. Biz denize düşmedik ki yılana sarılalım. Öfkeyle konuşmuyoruz, yalnızca duruşumuzu gösteriyoruz." diye konuştu.

Bahçeli, sözde bir akademisyenin televizyon ekranlarında, "Suriye Arap Ordusu'nu takdir ettiğini" söylediğini hatırlatarak, "CHP'nin ruhuna sinen Esad hayranlığı metastaz yapmış, habis ur gibi bünyeyi sarmıştır. Türkiye'de yaşayıp da Esad'ın çetesini övenler Mehmetlerimize, aziz Türk milletine en yakın düşman olan kokuşmuşlardır. Bu ülkenin suyu da ekmeği de havası da hain ve iş birlikçilere sonuna kadar haramdır, zıkkımdır, zehirdir, burunlarından fitil fitil gelecektir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA