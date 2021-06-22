Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz de zillete düşenleri, Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Varsın onlar ne idiği belirsiz dostlarıyla kucaklaşsın dursun, biz milletle kucaklaşacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz de zillete düşenleri, Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Varsın onlar ne idiği belirsiz dostlarıyla kucaklaşsın dursun, biz milletle kucaklaşacağız." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini muhataralı bir dille vurgulamasının "potansiyel bir ayrımcılığın, hatta devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şekli" olduğunu ifade etti.

"Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. Belediye yönetimleri millete hizmetin ilk halkasıdır." diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, 11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e kadar 4 milyon 550 bin haneye ayni yardım, 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yaptıklarını, 1 milyon 200 bin hanenin borcu olmasına rağmen suyunu kesmediklerini, 150 milyondan fazla da maske ve dezenfektan dağıttıklarını duyurduğunu aktardı.

Bahçeli, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Dilerim ki azımız çok, eksiğimiz yok olsun. Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, mirasa konmadı, kendi adına darphane kurmadı, ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne yapıldıysa, ne verildiyse, helali hoş olsun, devletimizin bütçe imkanlarıyla, milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç sorun yok; her şey güllük gülistanlık; bir elimiz yağda diğeri balda" demediklerini dile getiren Bahçeli, "Fakat CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.

Askıda ekmek kampanyalarını tenkit edenlerin "askıda fatura uygulamasına geçtiklerini" belirten Bahçeli, "Olsun, yapanı alkışlarız, bir mağduriyetin dahi giderilmesinden memnuniyet duyarız. Ancak devletin kasası, milletin kesesi üzerinde de hiç kimsenin istismar düzeneği kurmasına göz yummayız." dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, beş CHP'li belediyenin 13 bin 338 sanatçıya yardım yaptığını söylediğini de anımsatarak, "Bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere, Türkiye muhaliflerine belediye imkanları peşkeş çekilmiş midir? Kılıçdaroğlu'nun dost kataloğunda isimleri yazılı mıdır?" sorusunu yöneltti.

"Demokrasilerde iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır"

"Bu dost edebiyatının da iyice suyu çıkmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu'nun birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKP-C'nin, dış güçlerin, Türk düşmanlarının sıralamadaki yeri neresidir? Demokrasilerde iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Bugün dost olanın yarın düşman olmayacağı garanti değildir. Dostuna güvenen şartlar değiştiğinde postuna dolacak samanı da öngörmelidir. Acaba terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Terörist Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dost kategorisinde midir? Mesela Muharrem İnce de hala dost mu görülmektedir?

Eski çamlardan bardak olmayacağına göre, Kılıçdaroğlu'na tavsiyem akşamları video çekip paylaşmak yerine merhum Zeki Müren'in 'eski dostlar' isimli şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır. Biz de zillete düşenleri, Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Varsın onlar ne idiği belirsiz dostlarıyla kucaklaşsın dursun, biz milletle kucaklaşacağız. Haini dost görenlere, teröriste dost muamelesi yapanlara, millete değil lekeli dostlarına güvenenlere, çıkar ortaklığına dostluk diyenlere, zalimleri dost kabul edenlere, bıyık altından gülüp dostlarıyla film çevirenlere, köprüyü geçerken dost tutanlara itibarımız yoktur, inancımız yoktur, ihtiramımız yoktur, eyvallahımız hiç yoktur. Bizim doymaz kursaklı dostlarımız değil, mensubiyetiyle iftihar ettiğimiz büyük bir milletimiz vardır. Ne yapacaksak milletimizle birlikte yapacağız, nereye ulaşacaksak milletimizle gönül gönüle ulaşacağız. Kılıçdaroğlu dost desin kıvransın, biz 'millet' diyeceğiz, 'Türkiye' diyeceğiz, Türklüğün onurunu yaşatacağız. Onlar dostlarıyla 'iktidar olacağız' ezberine takılsalar ne yazar, biz cumhurun muhteşem iradesiyle Türkiye'yi geleceğin süper gücü yapacağız.

'Erken seçimi, daha çok biz iktidara gelmek için değil, bu millet beladan kurtulsun diye istiyoruz' diyen Kılıçdaroğlu, belanın iptiladan, iptilanın da müpteladan geldiğini unutmasın, Türk milletinin rotasından şaşmayacağını, yanlışa düşmeyeceğini, dost diye düşmana ganimet olmayacağını, zilletle pekişmiş kafasına iyice soksun."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden