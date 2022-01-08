Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından birinciye sertifikasının verilmesi Diğer dereceye girenlere sertifikaların verilmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye verilmesi Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı...
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından birinciye sertifikasının verilmesi
Diğer dereceye girenlere sertifikaların verilmesi
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye verilmesi
Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı