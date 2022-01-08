Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı - Haberler
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Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı

AA - Haberler | Güncel

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından birinciye sertifikasının verilmesi Diğer dereceye girenlere sertifikaların verilmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye verilmesi Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı...

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından birinciye sertifikasının verilmesi

Diğer dereceye girenlere sertifikaların verilmesi

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye verilmesi

Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı

Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı

Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı

Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı

AA - Son Dakika Haberleri

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