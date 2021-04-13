Bahçeli: "MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir"
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Bahçeli: "MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir."

Bahçeli: 'MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir'
Bahçeli: 'MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir'
Bahçeli: 'MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir'
Bahçeli: 'MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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