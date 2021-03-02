Bahçeli: "MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır"
02.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki milletvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondaki milletvekilleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren