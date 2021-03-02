Bahçeli: "MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçeli: "MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır"

02.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki milletvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

Salondaki milletvekilleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)

Bahçeli: 'MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır'
Bahçeli: 'MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır'
Bahçeli: 'MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır'
Bahçeli: 'MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan İrem Derici Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeli: "MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:36:14. #1.14#
title