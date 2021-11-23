Bahçeli: "MHP, milliyetçilik fikriyatının son siyasi teşkilatıdır" - Haberler
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Bahçeli: "MHP, milliyetçilik fikriyatının son siyasi teşkilatıdır"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Tbmm - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)

Bahçeli: MHP, milliyetçilik fikriyatının son siyasi teşkilatıdır

Bahçeli: MHP, milliyetçilik fikriyatının son siyasi teşkilatıdır

Bahçeli: MHP, milliyetçilik fikriyatının son siyasi teşkilatıdır

2022 bütçe görüşmeleri

2022 bütçe görüşmeleri

 İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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