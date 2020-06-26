Bahçeli MHP milletvekilleri ile bir araya geldi MHP Genel Merkezi MHP milletvekilleri toplantısı Yeni tip koronavirüs tedbirleri Toplantıya katılan milletvekillerinin ateşlerinin ölçülmesi ve dezenfektan sıkılması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantı salonuna gelişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde...

MHP Genel Merkezi MHP milletvekilleri toplantısı Yeni tip koronavirüs tedbirleri Toplantıya katılan milletvekillerinin ateşlerinin ölçülmesi ve dezenfektan sıkılması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantı salonuna gelişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde MHP milletvekilleri ile bir araya geldi. MHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı öncesi yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler dikkati çekti. Kaynak: AA