Bahçeli MHP milletvekilleri ile bir araya geldi
MHP Genel Merkezi MHP milletvekilleri toplantısı Yeni tip koronavirüs tedbirleri Toplantıya katılan milletvekillerinin ateşlerinin ölçülmesi ve dezenfektan sıkılması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantı salonuna gelişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde...
26.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:11
MHP Genel Merkezi
MHP milletvekilleri toplantısı
Yeni tip koronavirüs tedbirleri
Toplantıya katılan milletvekillerinin ateşlerinin ölçülmesi ve dezenfektan sıkılması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantı salonuna gelişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde MHP milletvekilleri ile bir araya geldi. MHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı öncesi yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler dikkati çekti.
Kaynak: AA