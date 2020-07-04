Bahçeli, MHP İl Başkanları toplantısına katıldı
MHP İl Başkanları toplantısı Toplantıya katılanların ateşinin ölçülmesi ve katılımcılara dezenfeksiyon sıkılması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alkışlar ile karşılanması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezinde MHP...
04.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:50
MHP İl Başkanları toplantısı
Toplantıya katılanların ateşinin ölçülmesi ve katılımcılara dezenfeksiyon sıkılması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alkışlar ile karşılanması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezinde MHP İl Başkanları toplantısına katıldı.
Kaynak: AA