Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulunarak, dua etti.