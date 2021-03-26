Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
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Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulunarak, dua etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulunarak, dua etti.

Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) seçilen üyeleriyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Bahçeli, kırmızı karanfiller bıraktığı mezara bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, ziyaretin ardından parti genel merkezinde başkanlık edeceği MYK ve MDK toplantısına katılmak için anıt mezardan ayrıldı.

Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, partisinin yeni MYK ve MDK üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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