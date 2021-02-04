Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
04.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:47
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının binadan çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden ayrıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının binadan çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz