Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
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Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı

04.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının binadan çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının binadan çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden ayrıldı.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nden ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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