Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı Açıklaması
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Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı Açıklaması

10.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:07
Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday olduğunu bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday olduğunu bildirdi.

Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, kurultay sürecine değinen Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması alkışlarla karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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