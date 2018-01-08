Bahçeli: "Mhp, Cumhurbaşkanlığı Adayı Göstermeyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Cumhurbaşkanlığına aday göstermeyeceğini açıkladı.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da olduğu basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin halk oylaması ile kabul edildiğine dikkat çekerek, "Bu süreç 3 Kasım 2019'daki seçimlerle uygulamaya bütün kurum ve kuralları ile beraber geçecektir. Böyle bir süreci gölgelemek, ayrımlarla her türlü kaosu davet etmek doğru bir şey değildir. Anayasayı değiştirip yeni sisteme geçmeye katkı sağlayanlar, siyasi şartlar değişti, ben şunu düşünüyorum deme şansına sahip değildir" ifadesini kullandı.



"MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir" diyen Bahçeli, "Anayasada beraber hareket ettiğimiz parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konulursa kendisinin bileceği iştir. 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır. Yenikapı meselesini de iyi anlamak lazımdır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA