Bahçeli: "MHP, çıkar gruplarının partisi değildir" - Haberler
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Bahçeli: "MHP, çıkar gruplarının partisi değildir"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Tbmm - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)

Bahçeli: MHP, çıkar gruplarının partisi değildir

Bahçeli: MHP, çıkar gruplarının partisi değildir

Bahçeli: MHP, çıkar gruplarının partisi değildir

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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