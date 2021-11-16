Bahçeli: "MHP, çıkar gruplarının partisi değildir"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Tbmm - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)