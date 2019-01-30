Bahçeli: Mhp, AK Parti'nin Adayına Meclis'te Destek Verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın istifası ardından TBMM Başkanlığı için aday göstermeyeceklerini açıkladı. Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi, kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP bu adaya Meclis'te destek verecektir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye destek ziyaretinde bulundu. Bahçeli ve Özhaseki, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Özhaseki, 31 Mart seçimlerinin belediye seçimi olmanın ötesinde başka anlamlar taşıdığını ifade ederek, "Hep beraber gayret edeceğiz, sonra da Ankara'da şeffaf, adil, dürüst bir belediyecilik örneği ortaya koyacağız. Bu anlamda bizlere değerli genel başkanımızın ziyaretleri güç vermiştir, onur katmışlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ADAYIMIZ SAYIN ÖZHASEKİ'DİR'

Devlet Bahçeli ise, 61 gün sonra Türkiye'de önemli bir seçim gerçekleştirileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanabilirliğini sürekli kılmak, faaliyetlerini yoğunlaştırmak, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde kararlılığı sağlamak, çok yakın bir tarihte yapılacak olan mahalli idareler seçimleriyle millet iradesi nezdinde bir kez daha test edilecektir. ve bu test sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok daha güçlü, kalıcı, istikrar sağlayıcı bir yönetim şekli olacaktır. Bunun için, siyasi partilere öncelikle bu seçimlerde başarılar diliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşması sırasında başlatılmış olan 'Yenikapı Ruhu', 'Cumhur İttifakı' anlayışı süresi içinde MHP-Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de bir gönül birliği, sağduyu birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Sayın Özhaseki'dir ve milliyetçi camia bütün kurum ve kuruluşlarıyla, davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla Sayın Özhaseki'nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir."

'BU FAZİLETLİ, ERDEMLİ BİR DAVRANIŞTIR'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa kararını nasıl değerlendirdiği sorulan Bahçeli, Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak sunulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bazı çevreler geçmişteki alışkanlıklarla sürekli hem adayı, hem seçimleri şaibe altında bırakabilecek söylemlerle başta televizyonlarda düzenlenen bazı toplantılarla bir kara propaganda içine girmişlerdir. Dünkü Sayın Meclis Başkanımızın televizyon konuşmasında çok sağlıklı bir görüş ortaya konmuştur. '18 Şubat'ta adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren, Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim' ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Bundan sonra, 'Aday olup olmayacağı, olması hukuk mudur, değil midir, Anayasaya uygun mudur, değil midir?' tartışmalarına son vermek gerekir. Böyle bir durumda anlaşılıyor ki; Şubat'ın 18'inde Sayın Meclis Başkanımız, büyükşehir adayı olarak görevini sürdürebilmesi için gerekli olan hukuki adımı atmış ve Meclis Başkanı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur."

'AK PARTİ'NİN ADAYI MECLİS BAŞKANI OLACAKTIR'

Bahçeli, MHP'nin Meclis Başkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna, "Adalet ve Kalkınma Partisi, TBMM'de milletvekili sayısı olarak en çok milletvekiline sahip olan partidir. Hangi turda gerçekleşirse gerçekleşsin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koymuş olduğu aday, Meclis Başkanı olacaktır. Geçmişte Binali Yıldırım'a destek verirken aday çıkartmamayı düşünmüştük. Şimdi aynı süreç devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi, kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP bu adaya Meclis'te destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur. Ne demektir bu? Bu kadar net ifade ediyoruz, ne demektir bu? Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis'te Binali Yıldırım'dan boşalan yere Meclis süresi içinde Başkanlık yapacak bir AKP'li kardeşimizi öneriyorsa, MHP Cumhur İttifakı'nın dışında hukuki zeminde de bunun bir hak olduğunu görüyor ve aday çıkarmadan kesin desteğini sunacaktır" diye yanıt verdi.

'ZİLLET İTTİFAKININ KARANLIKTA GÖZ KIRPMASI'

MHP lideri Bahçeli, HDP'nin bazı büyük şehirlerde belediye başkan adayı çıkarmamasını ise, "Bu zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmıştır, millet nezdinde de netleşmiştir, tartışmaya gerek yoktur" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA