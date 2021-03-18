Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
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Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden aday gösterildi

18.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın koridorunu gezerek, gazetecilerle sohbet etmesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday gösterilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın koridorunu gezerek, gazetecilerle sohbet etmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday gösterilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının ardından basın koridorunu gezerek, gazetecilerle sohbet etti.

Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi

Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden aday gösterildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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