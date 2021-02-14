Bahçeli: "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş...
14.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:29
Bahçeli: "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir.
Bahçeli: "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. ve teröristtir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun