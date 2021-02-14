Bahçeli: "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş...
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Bahçeli: "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş...

14.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:29
Bahçeli:

Bahçeli: "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir.

Bahçeli: "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. ve teröristtir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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