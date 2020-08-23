Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak
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Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan külliyenin açılışında yer alacak.

Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak
23.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan külliyenin açılışında yer alacak.

Alınan bilgiye göre, Bahçeli, 25 Ağustos Salı günü Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Muş'a gidecek.

Bahçeli, Ahlat Belediyesince "1071 Obası" ve "Sultan Alparslan Obası" olarak isimlendirilen obalardaki etkinliklere katılacak.

Malazgirt'teki törenin ardından Bahçeli, devlet erkanıyla Ahlat'ta yapımı tamamlanan külliyenin açılışında yer alacak.

Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde dile getirdiği "Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır." sözleriyle Ahlat'taki külliye projesinin fikir babası olmuştu.

Öte yandan, Bahçeli'nin 26 Ağustos Çarşamba günü Muş'un Malazgirt ilçesine geçerek Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliklere de katılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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