Bahçeli: "Liderler Seviyesinde Önümüzdeki Günlerde Bir Görüşme İhtiyacı Bize Göre Yoktur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, kendisini genel merkezde ziyaret eden bir grup gazeteciye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları iddialarına ilişkin, "Geçtiğimiz Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA