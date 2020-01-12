Bahçeli: 'Libya'da ne arıyoruz' diyen, tarih ve coğrafya cahilidir (2)

12.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:58

'CHP'YE GÜVENİMİZ YOK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı'nın kapanışındaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP'nin, FETÖ'nün siyasi ayağı için Meclis'e araştırma önergesi vermesiyle ilgili soru üzerine Bahçeli, "CHP'ye güvenimiz yoktur. Bu üslubu Atatürk'ten uzaklaşmış, HDP ile kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifiyle iş birliği yapma niyetimiz de yoktur" dedi.

"Önümüzdeki dönemi vizyon olarak nasıl tanımlıyorsunuz, MHP nasıl devam edecek?" sorusuna Bahçeli, "Yolumuza devam edeceğiz. Dava arkadaşlarımızdan samimi olan, yıllarını veren, her türlü zahmeti çeken; ama kızgın, kırgın ve küskün olarak muhtelif dönemlerde sağa sola sapanları bir rüzgar ile sürüklenenleri tekrar bir duldaya çekmek istiyorum. O dulda da MHP'dir" yanıtını verdi.'YANLIŞA DÜŞMEK İSTEMEYİZ'"Kanal İstanbul ile ilgili olarak tartışmaların odağında Montrö Sözleşmesi var. Siz de yaptığınız yazılı açıklamalarda Montrö Sözleşmesi'nin aksatılmasında yürütülmesinin altını özellikle çizdiniz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un Montrö ile bir ilgisinin olmadığını ifade etti. Yeni yapılacak kanalın nasıl bir hukuk sistemine tabi olacağını siz nasıl tarif edersiniz?" sorusu üzerine MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi: "Montrö ile ilgili olmadığı kamuoyuna resmi devlet yöneticileri tarafından anlatılmıştır. Onun üzerine tartışma başlatmak, televizyon programlarında 4-5 konuşmacının arasına bizi de dahil etmek olur. Biz de bu hatayı işlemeyiz. Bir gerçek var ve biz o gerçeğe göre hareket ediyoruz. Ben bir defa boğazın altından geçtim ama İstanbul'da ne CHP'liler var ki hep boğazın altından geçiyorlar. Biz, 'yapamazlar', 'yaparlar' tartışmasının içinde 'yapamazlar'a laf üretecek bir yanlışa düşmek istemeyiz. Benim klasik, arkadaşlarla olan konuşmam vardır; birileri çıkmış 'yapamazlar' diyor, öbürü çıkmış 'yıkarım' diyor. Bana da kalan 'yakarım' oluyor."'YENİ PARTİYİ KURANLARIN NİYETLERİNE BAĞLI'MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yeni parti kuruluşları ve kuruluş arayışları devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti içinden bir parti çıktı, bir partinin de daha çıkacağı ifade ediliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu yeni kurulan partilerle ilgili 'Yüzde 99 oranında benzer yönlerimiz söz konusu, ittifak konusuna seçim yaklaştığında bakarız' ifadesini kullandı. Siz bu yeni partilerin ittifak temelinde nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Yeni partiyi kuranların niyetlerine bağlı. Niçin kurdukları ve onu kamuoyuyla paylaştıkları amaçları ve hedefler doğrultusunda ele alırsak CHP veya zillet ittifakının bugüne kadar söylemlerine aynen tekrarlayan bir anlayışı görmekteyiz. Yani 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşıyız, tekrar parlamenter sistemine dönmek istiyoruz, onu da birlikte mücadele edecek ve güçlendirecek şekilde organize edeceğiz'. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi böyle diyor. Yani genel bir tabir var, zadeler böyle düşünüyor."

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Kaynak: DHA