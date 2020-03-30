Bahçeli: Kovid-19'u yeneceğiz
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Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Bahçeli: Kovid-19'u yeneceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19'u yeneceğiz.

30.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:44
Bahçeli: Kovid-19'u yeneceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin koronavirüs salgınına ilişkin sorularına yazılı cevap verdi. Bahçeli, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ölümcül bir mikropla savaştığına dikkat çekti. İnsanlığın bu felaket karşısında aciz ve çaresiz olmadığını vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin bu mücadeleyi kazanacağını ifade ederek, "Bundan asla kuşkum yoktur. En az kayıp ve hasarla virüs dönemini atlatacağız" dedi.

'KORKU AŞILAMA BAŞLICA SORUN'Bahçeli, bilerek veya bilmeyerek mücadeleyi sekteye uğratmak isteyenlerin dikkat çektiğini belirterek, "Korku aşılamaya, endişe üretmeye özellikle çabalayanların bulunması başlıca sorun. Virüsten daha tehlikeli olan yalan ve uydurma haberlerle insanımızın uykularını kaçıranlar bilhassa televizyon ekranlarında boy gösterip, sosyal medya mecralarında cirit atıyor. Kovid-19 hastalığının ülkemizdeki yayılma hızının Çin, İran ve İtalya'dan fazla olduğunu söyleyen zeka özürlülere, korku tacirlerine, musibet tellallarına şu birkaç gün içinde epey tesadüf ediyoruz" ifadelerini kullandı.'TEHLİKEYİ AĞIRDAN ALMIYORUM'Toplam hasta sayının 9 bin 217, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 131 olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Ama hayatın diğer alanlarında, farklı bahane ve nedenlerden dolayı, mesela cinayet, doğal afetler ve trafik kazalarında hayatlarını kaybeden insanlarımızın sayısı ile Kovid-19'dan vefat edenleri mukayese edersek bir kaşık suda estirilen fırtınayı da fazla zahmete girmeden teşhis edebiliriz. Her gün ortalama 20 kişi olay anıyla sonrası dikkate alındığında trafik kazalarında can vermiş. O zaman Kovid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir? Korkuya kapılmanın ne gereği vardır? 'Virüsü hafife alalım' demiyorum, sadece korku ve kaygıya sur çekelim istiyorum. Televizyonlardan adeta terör estiren, bilip bilmeden toplumun ruh sağlığına zarar veren, toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarımızı kapatalım. Hem evde kalalım hem de asılsız iddiaları ciddiye almayalım. Her konunun uzmanı olur mu? Ekranlarda sabitleşmiş sabit ve sözde yorumcular gafilce ortalığı dedikoduya boğuyorlar. Bunlara tavsiyem evlerinden çıkmasınlar, ekranlardan da uzak dursunlar. Çünkü virüsten farksızlar ve hezeyan yayıyorlar. Cehalet diz boyu. Bu sorun aynı zamanda milli güvenlik ve toplumsal sağlık sorununa dönüşmek üzere. Bunların alayı virüs uzmanı kesilmiş. Ne var ki durumları aynen şudur: Uzaktan baktım 'yeşil türbe' yanına vardım estağfurullah tövbe.  Ayıptır, günahtır, rezalettir" ifadelerini kullandı. 'BU KEPAZELİĞİN NERESİNİ DEĞERLENDİRİYİM'Bahçeli, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, yanındaki bir kişiye koronavirüs salgınıyla ilgili, "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye megafonla Kürtçe anons ettirdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu kepazeliğin, bu ihanetin neresini değerlendireyim? Sokakta iğrenç bir eylemin faili olan bu müfsit şahıs hem Kürt kökenli kardeşlerimin hem de Türkiye'nin asıl düşmanıdır. İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir. Bu ve benzeri fitneciler Kovid-19'dan daha vahim bir tehdittir. Bu bozguncunun takipçisi olacağız" diye değerlendirmesinde bulundu.'EVDE KAL ÜLKEM'

Bahçeli, "Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, Kovid-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Acıda biriz, hastalıkta biriz, sevinçte biriz, kederde biriz. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir. Türk milleti dualı bir millettir. Su akacak yatağını bulacaktır. Ufkumuzu saran sis bulutu yakında dağılacaktır, kabus bitecektir. Sağlık sistemimiz çok güçlüdür. Bugüne kadar yapılan yatırımlar boşuna değildir. Birlikte başaracağız. Kovid-19'u yanımızdan yöremizden kovacağız. Diyorum ki, 'evde kal ülkem, evinde kal milletim'. Gelecek için, sevdiklerimiz için kurallara uyalım, birbirimize güvenelim, nice büyük kavuşmalar için bugünleri biraz beklemeye alalım. Unutmayalım ki, Türk hekimleri şifadır, tecrübedir, kabiliyettir, fedakarlıktır, umuttur, bütün sağlık çalışanlarımız başımızın tacıdır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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