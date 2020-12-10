Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı
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Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı

10.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:32
Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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