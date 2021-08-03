Bahçeli: "(Konya'da yaşanan katliam) İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar...
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Bahçeli: "(Konya'da yaşanan katliam) İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar...

Bahçeli: '(Konya'da yaşanan katliam) İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bahçeli: "(Konya'da yaşanan katliam) İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemek için alçakça devreye girmişlerdir.

Bahçeli: "(Konya'da yaşanan katliam) İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemek için alçakça devreye girmişlerdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bahçeli: "(Konya'da yaşanan katliam) İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar... - Haberler
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