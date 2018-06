Bahçeli: "Komutanımızın Apoletlerini Sökecek Müptezel Henüz Anasından Doğmamıştır"

SİVAS (İHA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 bölgede gerçekleştirmeyi planladığı Bölge İstişare Toplantılarının ilkini Sivas'ta gerçekleştirdi. Toplantıya Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya ve Adıyaman illerinden katılım oldu. Toplantıya Bölgenin MHP Milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.

Bahçeli konuşmasına 99 yıl önce Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atıldığını hatırlatarak başladı. Bahçeli, "Kuva-yı Milliye'yi amil, irade-i milliye'yi hakim kılan irade Sivas'ta parladı, Sivas'ta çağladı. Özellikle bilmenizi isterim ki, 24 Haziran'da Sivas Kongresi'nin irade, itibar ve iffeti oylanacaktır. Çünkü mandacılar tekrar işbaşındadır. Himaye arayanlar yeniden ileri atılmışlardır. 24 Haziran'da ya milli irade hakim olacak ve Türkiye'nin önü açılacak, ya da zillet ittifakı milli hedef ve hayalleri akim bırakacak, sonuçta Türkiye kaybedecektir. Bunun başka yolu, başkaca alternatifi kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesi, sözde Kürt sorununu tanıyarak milli ve üniter devlet yapısının çökmesi, kendilerine millet ittifakı ismi veren partilerin ortak amacı haline gelmiştir. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, Kürdistan'a yaldızlı davetiyedir. İP ve SP'nin seçim beyannameleri emin olunuz CHP'nin beyanlarından farklı değildir. Hepsi birden aynı kirli havuzda toplanmışlardır. Bunlar Sivas Kongresi'nin karşısında mevzilenen mandacı çürüklerdir. Bunlar Milli Mücadele'nin rövanşını almak için kuyruğa giren müstevli uzantıları, işgal bakiyeleridir. Bu nedenle, Türk milleti adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Şayet verirse, hıyanet temize çıkacak, Türkiye düşmanları rahat nefes alacaklardır" dedi.

"Apolet sökecek müptezel anasından doğmadı"

Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkındaki sözlerine sert tepki göstererek, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız, tam bir garabet, tam bir felaket. Birisi çıkıyor, parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor, diğeri çıkıyor 2.Ordu Komutanının, terörle mücadelede üstün başarılara imza atmış saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Rabbim bunlara fırsat vermesin, milletimiz eyvallah etmesin. Düşünebiliyor musunuz, 2.Ordu Komutanı, Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı İnce İnce bozgun siyaseti yapan şahsın Nevşehir'de hedef tahtasına oturuyor. Neymiş, Cumhurbaşkanı'nı alkışlamış. Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti? Muhtıra mı hazırlayacaktı? Ne yapacaktı, Cumhurbaşkanı'nı protesto mu edecekti? Düşman mı sevindirecekti? İnceldikçe esneyen, esnedikçe kopma noktasına gelen siyasi meddah ve bezirgana şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökme fikrini kim ya da kimler vermiştir? Bu dil Kandil dilidir. Bu ağız FETÖ ağzıdır. Bu üslup PYD/YPG üslubudur. Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak güçtür. CHP'nin icazetli Cumhurbaşkanı adayı sökmeye çok merak duyuyorsa, gitsin köhnemiş, kangrene dönüşmüş fikirlerini söksün.Bu yetmiyorsa, gevşeyen akıl vidalarını söksün. Bu da olmuyorsa, kararmış kalbini, kapanan vicdanını söksün, fırlatıp atsın. 2.Ordu Komutanın hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü, CHP'de Afrin başarısının karın ağrısı vardır. Zeytin Dalı Harekatı'nın acısı ve açmazı egemendir. CHP Genel Başkanı'nın Afrin'e girilmesin çağrısını ayakları altına alan ve teröristleri saklandıkları delik ve tünellerde imha eden inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi 2.Ordu'nun başındaki değerli generalimizdir. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya, kısaca büyük milletimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye haddini bildirecek karardadır, kökünü kurutacak güçtedir" dedi.

"Cumhur ittifakı devam etmelidir, bizim açımızdan devam edecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasında Türkiye'nin Cumhuriyetin 3. Evresinden geçtiğine dikkat çekip, Cumhur ittifakının süreceğini belirtti. Bahçeli, "Türkiye yeni bir döneme, Cumhuriyet'in üçüncü evresine geçmektedir. Beka sorunları güçlü bir iradeyle göğüslenecektir. Birliğimize ve dirliğimize saldıran çevrelere cumhurun ittifak ruhuyla karşılık verilecektir. Şu hususu bilhassa belirtmek isterim ki, 24 Haziran'dan sonraki beş yıl boyunca, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurum ve kurallarıyla yerleşesiye kadar Cumhur İttifakı devam etmelidir, bizim açımızdan da devam edecektir. Cumhur İttifakı üzerinde polemik yapanlar, 24 Haziran'dan sonra ittifakın biteceğini iddia edenler hayal ve niyetlerini gerçekmiş gibi sunmaya çalışan siyasi hazımsızlardır. Boş laflara karnımız toktur. İttifak sağlam esaslara bağlanmıştır. Konu vatandır. Konu millettir. Konu Türkiye'dir. Siyasi çıkar hesabı yapamayız. Siyasi çetele tutamayız. Ne kazanırız, ne kaybederiz heves ve derdinde olamayız. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışımıza uygun hareket etmeyi görev ve vicdan ödevi sayarız. Cumhur İttifakı; Cumhuriyet'in hem yüzüncü yıldönümünü, hem de iki yüzüncü yıldönümünü planlayıp gerekli ve tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özet ve özel halidir. Atalarımız demiş ki, ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırırmış. Biz ekmeğimizi birlikte ve paylaşarak yiyeceğiz, yükümüzü de hep birlikte, omuz omuza kaldıracağız. Büyük bir milletiz, tarihe şan bırakmış, mührünü basmış kahraman Türk milletiyiz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye'ye ulaşacağız" diye konuştu.

"Ekonomik tetikçilere boyun eğmeyeceğiz"

Bahçeli, ekonomik tetikçilere boyun eğmeyeceklerine vurgu yaparak, "15 Temmuz FETÖ işgal ve ihanet teşebbüsüne karşı Türk milleti tek yürek, tek bilek, tek nefes halinde mukaddesatına, mukadderatına sahip çıkmadı mı? Ekonomik oyunlara karşı biriz, küresel baronlara eğilmeyeceğiz. Döviz, faiz, sıcak para operasyonlarına karşı aşılmaz kaleyiz, nitekim ekonomik tetikçilere boyun eğmeyeceğiz. Mesele aç kaldım, tok yattım meselesi değildir. Mesele, az kazandım, çok harcadım meselesi de değildir. Bunların hepsi halledilir, bugün işimiz yoksa, yarın bulunur, bugün paramız yoksa yarın kazanılır. Allah rızkı verir, nasipse her şey olur. Gayret bizden, takdir ve taltif milletimizden, yardım ve himaye Allah'tandır. Fakat vatan giderse telafisi yoktur. Devlet yıkılırsa tamiri yoktur. Bayrak solarsa, millet uçuruma savrulursa bunun ikamesi olmayacaktır. 24 Haziran, Türkiye'nin önündeki son durak, aşılması gereken son eşiktir. Türk milleti hıyanete olur vermeyecek, zulmün akınına dur diyecektir" şeklinde konuştu.

"Kandil baştan aşağı yakılmalıdır"

Teröristlerin Fırat'ın Batı'sından Doğu'suna naklinin çözüm olmadığını, Kandil'in baştan aşağı yakılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Sınırlarımızın hemen dibinde eşkıya tertip ve tezgah içindedir. Türkiye, hunhar suikastların hedefindedir. Menbiç konusunda, ABD'yle varılan ve üç aşamalı olduğu söylenen planla ilgili sıcak gelişmeler ortadadır. Gelişmeler olumludur. Ne var ki, teröristlerin Fırat'ın batısından sökülüp doğusuna sevki çare ve çözüm değildir. Terörist her yerde teröristtir. Hain her zemin ve zamanda haindir. İnsanlığın yüz karası ve utanç vesikası olan canilere hiçbir şart altında sınırlarımızın dibinde varlık ve hayat hakkı tanınmamalıdır. Fırat'ın doğusuna yuvalanmalarına izin verilmemelidir. Kandil ve diğer terör barınakları baştan ayağa yakılmalı, yok edilmelidir. Sınırlarımızın diğer kısmında hiçbir terör örgütüne barınma, silahlanma, toparlanma, ikmal, tahkimat ve yaşama imkanı sunulmamalıdır. Türkiye'ye silah çeken her örgüt, her oluşum, her grup, her kanlı yapı düşmandır ve düşmanın başı ezilmelidir. Bekamız için, beraberliğimiz için, birlik ve dayanışma ruhumuzun baki kalması için; yani güvenliğimiz, huzurumuz, esenliğimiz, selamet ve geleceğimiz için 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlaka kurulmalıdır" şeklinde konuştu.

"MHP varsa Türklük vardır"

Bahçesi, eski parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koyma vaatlerini beyhude çabalar olarak nitelendirerek, "Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bırakmış, Türkiye'nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecektir, gelecek bizimle birlikte gelecektir. Milliyetçi Hareket Partisi başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır. Hedefimiz, TBMM'de sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP'nin varlığıdır. Hedefimiz, TBMM'nin denge ve denetleme görevini eksiksiz yerine getirmektir. Hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bütün kurum ve kurallarıyla hakim kılmaktır. Beşinci kol faaliyetiyle partimizi küçültmeye, küçük göstermeye, eritmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, Milliyetçi Hareket Partisi sizin desteğinizle, milletimizin teveccüh ve takdiriyle değil barajları, okyanusları aşa aşa geliyor, her geçen gün yükseliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak için günden güne büyüyor, milyonlar Üç Hilale umut bağlıyor. Bizden rahatsız olanlar, FETÖ'nün değirmenine su taşıyan kripto işbirlikçilerdir. Bizden gocunanlar, PKK'nın ekmeğine yağ süren omurgasızlar ve onursuzlardır. Bizi çekemeyenler, bizi kabullenemeyenler Müslüman Türk milletine düşman kesilenlerdir. Bunlar 24 Haziran'a kadar konuşsunlar. Her gün yalanlarına yalan ekleyip müfteriliğin çamuruna batsınlar. Ancak sonları yakındır, hesap verecekleri günler yaklaşmaktadır. MHP varsa Türkiye vardır. MHP varsa Türklük vardır. MHP varsa özgürlük ve demokrasi vardır. MHP varsa bin yıllık kardeşliğe hiçbir mihrak yan gözle dahi bakamayacaktır" dedi.

Af seçim vaatlerinde ilk sırada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi Sivas'ta yaptığı konuşmada seçim vaatlerini anlattı. Bahçeli, şunlar kaydetti:

"Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması, Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması, Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi, Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi, Esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması, Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi, Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması, Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi, İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi, Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması, Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi, Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması, Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması, Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması, Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması, Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması, Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması, Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi, Kahraman ve fedakar Uzman Çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi, Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması, Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi, Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması, Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, Malul sayılmayan gazilere "Gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Geleceğin Teminatı. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Huzurlu Türkiye."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını bitirdiği sırada oğlu üç ay önce cezaevine girin bir kadar af talebini iletmek için güçlükle sahneye çıktı. Talebini ileten kadın korumaların yardımı ile sahneden indi. MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz tarafından Bahçeli'ye üzerinde ismi yazılı bir Sivasspor forması hediye edildi. - SİVAS