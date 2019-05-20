Bahçeli, Klasik Otomobiliyle Ankara'yı Turladı

KLASİK otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1988 model otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 TCD 05 plakalı 1988 model otomobiliyle klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Bahçeli, en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısını dinledi. Videoda kullanılan otomobilin, Bahçeli'nin aldığı ilk klasik otomobili olduğu öğrenildi.

- Ankara

Kaynak: DHA