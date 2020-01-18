Bahçeli: Kılıçdaroğlu teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor" dedi.
18.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com