Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun şehitler tepesi açıklaması) Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç...
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Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun şehitler tepesi açıklaması) Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda katılımcılardan görüntü Toplantının sona ermesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

03.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:01
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı 'nin konuşması

Salonda katılımcılardan görüntü

Toplantının sona ermesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şehitler tepesini boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür, Türk düşmanlarına meydanı boşaltarak teslim eder. Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç mi gocunmadın? Hiç mi pişmanlık duymadın?"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun şehitler tepesi açıklaması) Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç...
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