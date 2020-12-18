Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmak istiyor" iddiasını yanıtladı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak." dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini izlemek üzere Meclise gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta