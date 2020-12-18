Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmak istiyor" iddiasını yanıtladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmak istiyor" iddiasını yanıtladı Açıklaması

18.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:24
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak." dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini izlemek üzere Meclise gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Gülben Ergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmak istiyor" iddiasını yanıtladı Açıklaması | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:24:27. #1.15#
title