Bahçeli: Kılıçdaroğlu, Milliyetçiliği Bilmiyor, Çünkü Milliyetçi Değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde açılış yapmak ve miting düzenlemek için Manisa'ya geldi. Kentte ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Devlet Bahçeli, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlara seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik eleştirilerine cevap veren Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, YPG'ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor, bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor, çünkü milliyetçi değil" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Manisa'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak kentte Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olan aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında Bahçeli'ye bilgi verdi. Anı defterini imzalayan Devlet Bahçeli, ardından miting için Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

'YORULDUK SANDILAR, KOŞTUĞUMUZU GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER'

Cumhuriyet Meydanı'nda kendisine sevgi gösterilerinde bulunan halkın "Devletin başına Devlet gelecek" diye slogan attığı Devlet Bahçeli, konuşmasına, "Ne mutlu bize ki şehzadeler kentindeyiz" sözleriyle başladı. 17 ilçenin isimlerini tek tek sayan Devlet Bahçeli, "Buram buram vatan, bayrak, tarih, kardeşlik kokan Manisa'da olmaktan kıvanç duyuyorum. Aziz dava arkadaşlarım, geçmişine sırt dönen gerçeklerden kopar. Allah'a şükürler olsun ki, ne kaybedenlerden olduk ne de kopanlar arasında yer aldık. Manisa'nın yüzünü kara çıkarmamak için çalıştık durduk. Zaman oldu, yorulduğumuzu sandılar, ama koştuğumuzu görünce şaşkına döndüler. Zaman geldi, düştüğümüzü sandılar, dimdik durduğumuzu görünce küçük dillerini yuttular, ağızlarını bıçak açmadı. Hep bir adım önde olmak için mücadele ettik. Aklımızda hep Türkiye var dedik. Cumhurun özlemleriyle bezendik. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle adımlarımızı hızlandırdık. Türkiye düşmanlarına direndik, dev gibi bir iradeyle birlik ve beraberlik şuurunu inşa ettik. Sevdamız birdi, sevincimiz bir. Anımız birdi, adımız bir. Vatanımız birdi, bayrağımız bir. Devletimiz birdi, dilimiz bir. Milletimiz birdi ve elbette büyük Türk milleti" dedi.

'HESAPSIZ ÇIKARSIZ İTTİFAK KURDUK'

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için sorumluluk üstlendik. Milli bekamız için hesapsız, çıkarsız, pazarlıksız bir ittifak kurduk" diyen Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ittifaka tarih ve milletin şahitliğinde 'Cumhur İttifakı' dedik. Cumhur İttifakı, Türk milletinin tercihidir. Cumhur İttifakı, Milli Mücadele'nin emanetçisi, Türk asırlarının takipçisidir. Soruyorum sizlere, 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? Sandığa sahip çıkacak mısınız? Geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Vakti geldiğinde, sandığa gittiğinizde, mührü elinize aldığınızda, Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? Manisa'ya yakışan budur, Manisa bu kadar diri, bu kadar cesur, bu kadar kararlı ve dik duruşludur. Soruyorum sizlere, Türkiye sevdalıları nerede? Cumhurun iradesi nerede? Manisa nerede? Hamdolsun burada, bu meydanda bütün azamet ve imanıyla ayakta. Diyorum ki, Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı hem ehil, hem emin, hem de erdemlidir. Cumhur İttifakı milletin yanında, tarihin izinde, bekanın hedefindedir."

'CHP'YE OY VEREN KARDEŞLERİM ZİLLETE MÜSTEHAK DEĞLİDİR'

Seçimde ittifak kuran diğer partileri eleştiren Devlet Bahçeli, "Gelin görün ki, zillet ittifakı yanlıştadır, gaflettedir, dalalettedir. İsimleri beş harften oluşan üçlü çete var ya, milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi de almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran bu zillettir. Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur. PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır. Aziz Atatürk'ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar. Zalimler söylüyor, o açıklıyor. Zalimler buyuruyor, o yapıyor. İp başkasının elinde, kumanda başkasının üzerinde. Sanki tutsak alınmış. Sanki iradesi çalınmış. CHP'ye oy veren kardeşlerim zillete müstahak değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu haksızlığa layık değildir. Üstelik İP'e oy veren kardeşlerim HDP'yle birlikteliğe zorlanamaz, bu zillete mahkum edilemez. Ezanı ıslıklayan namertlerle CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne işi vardır? Bayrağımızı yakıp, İmralı canisinin heykelini dikmekten bahseden bölücülerle CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin nasıl bir ortak paydası olabilir? HDP'li teröristler Kürdistan diyor, isimleri beş harften oluşan üçlü çeteden çıt çıkmıyor" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MİLLEYETÇİLİK CEVABI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik eleştirilerine cevap veren Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, YPG'ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor, bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor, çünkü milliyetçi değil. YPG'yi vatanlarını savunan örgüt olarak gören birisi nasıl milliyetçi olacak? Ne hakla milliyetçilikten bahsedecek? Buna nasıl cüret edebilecek? Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP, bizim milliyetçiliğimizi batının zalim milliyetçiliği ile karıştırıyor. Bizim milliyetçiliğimizi kendi kabile zihniyetlerine benzetiyorlar. Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcıdır. Bizim milliyetçiliğimiz kucaklayıcıdır. Bizim milliyetçiliğimiz paylaşma ve bölüşme esaslıdır. Bizim milliyetçiliğimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Gelin görün ki, Kılıçdaroğlu yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor. Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Zillet Türkiye'yi çözmeyi ve çürütmeyi hedefliyor. Bağımsızlığımızı korumak ve Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz. Zillet bunun önüne geçmek için çırpınıyor, kıvranıyor. Zillet ittifakının başını çektiği meşruiyeti dışarıda arayan işbirlikçilere sesleniyorum. Türk milletinin küresel soyguna 'dur' demesinden korkuyorsunuz. Türk devletinin yeniden lider ülke olmasından ürküyorsunuz. Fakat nafile, Türk milletine ket vuramayacaksınız. Cumhur İttifakı'na set çekemeyeceksiniz. Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar, Ne kadar fitne yaymaya çalışırlarsa çalışsınlar milletimiz gerçekleri görmüştür, Manisa olan bitenleri çoktan fark etmiştir" dedi.

'KİM NE DERSE DESİN'

"Kim ne derse desin, anketler ne söylerse söylesin, 31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nındır" diyen Devlet Bahçeli, "Biz medyaya değil heyecandan dolup taşan meydanlara bakıyoruz. Bizim ittifakımız cumhurladır. Cumhur İttifakı'nın tek güvencesi, tek desteği Türk milletinin tertemiz vicdanıdır. Kirli ve yalan propagandalara sakın inanmayınız. Kötü niyetli yönlendirmelere asla aldırmayınız. Soruyorum sizlere, 31 Mart'ta bir miyiz? 31 Mart'ta beraber miyiz? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın arkasında duruyor muyuz? Neye inanırsanız inanınız, kime gönül verirseniz veriniz, hangi partiyi seçerseniz seçiniz, mutlaka namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığa gidiniz. Hiç kimseyi dışlamadık, hiç kimseyi hor ve hakir görmedik. Milletimizin her evladını bağrımıza bastık. Bizim hesabımız zilleti oluşturan partilerledir. CHP'ye, İP'e, HDP'ye, SP'ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız, onlara saygı duyarız. İnsanımızı Alevi - Sünni diye ayırmayız. Köklere, kökenlere göre bölmeyiz. Biz herkesi, Allah'ın kutlu bir emaneti, Türk milletinin eşsiz bir evladı kabul ederiz. Bölünmede huzur yoktur. Gün Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür" diye konuştu.

GENÇLERE SESLENDİ

Genç ve ilk kez oy kullanacak olan seçmenlere de seslenen Devlet Bahçeli, "Genç kardeşlerim, ilk kez oy verecek evlatlarım, birlikte yürüyelim, Cumhur İttifakı'nda sözleşelim. ya zulme, istismara, adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete tamam diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı'yla birleşip kendinize yeni ve aydınlık bir sayfa açacaksınız. Biz inançlı kadrolarımızla ittifak kurduk. İttfakımız, korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır. İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröriste, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı bir ittifakıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de dahil olun. İP'e oy veren kardeşlerim, gelin bu tarihe siz de damga vurun. Çoluğunuza çocuğunuza aktaracağınız muhteşem bir anın hatırasını bırakın. Zillete, hezimete, ihanete, rezalete karşı Cumhur İttifakı. Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı Cumhur İttifakı. İşbirlikçiye, bozguncuya, müfteriye, fitneye, kumpasa, komploya, Kandil'e, Pensilvanya'ya, Washington'a, Brüksel'e karşı Cumhur İttifakı" dedi.

BİZİM KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR

Sık sık alandakilerden ittifaklarına sandıkta destek isteyen, buna yönelik sorular yönelten Devlet Bahçeli, "Daha önce de söylemiştim, yine söyleyeceğim. Çünkü bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin, dayatmalar ne boyut alırsa alsın; burada, huzurunuzda dosta ve düşmana tekrar ediyorum. Verilecek toprağımız yoktur. Terk edilecek ilimiz yoktur. Çizilecek sınırımız yoktur. Vazgeçilecek insanımız asla ve asla yoktur. Ayrılıkta hayır yoktur. Çatışmada sonuç yoktur. Bölünmede huzur yoktur. Gün birleşme günüdür. Gün kucaklaşma günüdür. Gün Cumhur İttifakı'nı zafere taşıma günüdür. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında lider ülke Türkiye hedefine sonuna kadar hizmet edecektir. Sizlere bir kez daha soruyorum. 31 Mart günü geldiğinde, üzerimize oynanan oyunları bozacak mısınız? Zillete düşenlerin yakasına yapışacak mısınız? Herkesi kucaklamaya hazırız. Herkes eşittir Türkiye deriz. Türk milletine sevdalı herkesi beka mücadelemize davet ediyorum. Herkesi Cumhur İttifakı'nda kucaklaşmaya bekliyorum. Unutmayınız. Yoksulluk giderilir. Yolsuzluklar önlenir. Yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur. Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir. Bu nedenle beka diyoruz" dedi.

31 mart seçimlerinin dönüm noktası olduğunu da söyleyen Devlet Bahçeli, "15 Temmuz FETÖ ihanetinin bir tekrarı olmaması için, PKK'nın desteğiyle Türkiye'yi ateşe atmaması için, emperyalizmin ülkemizi bölüp parçalamasının önüne geçmek için, milli bekamızı sonsuza kadar yaşatmak için 31 Mart dönümdür, milattır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aynı zamanda tescili, aynı zamanda teyididir" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, daha sonra bir oteldeki programı için alandan ayrıldı.

- Manisa

Kaynak: DHA