Bahçeli: "Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır"
Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (7)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk