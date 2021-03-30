Bahçeli: "Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır"
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Bahçeli: "Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (7)

Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır'
Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır'
Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır'
Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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