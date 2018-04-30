Bahçeli: "Keşke Kardeşlik Sözlerini Arasına Katarak Açıklamasını Yapmış Olsaydı Daha Anlamlı Olurdu"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Keşke kardeşlik sözlerini arasına katarak açıklamasını yapmış olsaydı daha anlamlı olurdu" dedi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye gönderilen 15 milletvekili için "Vekillerimiz isterlerse geri dönerler" sözlerine ilişkin de, "Yapmış olduğu hatadan vazgeçmiş demektir. Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım" dedi.

MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamaları ile ilgili, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum. Kardeşlik adı konmadan geldi. Keşke kardeşlik sözlerini arasına katarak açıklamasını yapmış olsaydı daha anlamlı olurdu. Ama bu anlama gelen cümleleri var" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'ye CHP'den geçen 15 milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Vekillerimiz isterlerse geri dönerler" sözlerine ilişkin de Bahçeli, "Yapmış olduğu bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekili kendi öz partisi, yani CHP'nin oylarıyla Meclise gelmiş olan vekillerin yuvalarına dönmelerinde yarar var. Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım" şeklinde konuştu. - ANKARA