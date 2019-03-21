Bahçeli: "Katliam Yeni Zelanda'da İşlendi Mesaj Müslüman Türk Milletine Verildi"

- MHP'nin Tokat mitingi

Miting alanından detaylar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

TOKAT - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Tokat mitingine katıldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti. Katliam Yeni Zelanda'da işlendi mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör'den bahsetti. Gafilliğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimleri unutmadık. Biz de bu Haçlı kafilesini asla hafızamızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor."

Kaynak: AA