Bahçeli: Karanlık odaklar hain emellerini gerçekleştiremeyecek

Ramazan Bayramı mesajında terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, bu kapsamda Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti.

Bahçeli: Karanlık odaklar hain emellerini gerçekleştiremeyecek

Ramazan Bayramı mesajında terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, bu kapsamda Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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