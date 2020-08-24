Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze güç katacaktır
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Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze güç katacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır" dedi.

Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze güç katacaktır
24.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ağustos Cuma günü Türk milletini sevince boğan tarihi bir gelişmenin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldığını bildirdi. Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz Tuna-1 Bölgesi'nde 320 milyar metreküplük doğal gaz yatağı bulduğunu anımsatan Bahçeli, bunun Türkiye adına göz kamaştırıcı bir kazanım olduğunu vurguladı. Bahçeli, şunları söyledi:

"Bilhassa doğal gazda ithalata bağımlılık oranımızın yüksekliği bilinen bir gerçektir. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatırken bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi; ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışı ve nihayetinde adaletli dağıtımı vicdan sahibi her insanımızı memnun ve mutlu edecektir. İlave olarak kronik sorunların çözümünde değerli ve önemli bir katkı sunacaktır. Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunması hem kasamızı dolduracak hem de kesemizin bereketini artırarak başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır. Geldiğimiz bu aşamada, sondaj gemilerimiz egemenlik haklarımızdan mülhem Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları bertaraf ederek arayış halindedir. Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir. Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır."'BAZILARININ UYKULARINI KAÇIRMIŞTIR'Bahçeli, Türkiye'nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olanların, bulunan doğal gaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkıştığını belirtti. Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğal gaz kuyusunun kötü niyetlilerin ipliğini pazara çıkardığını bildiren Bahçeli, "Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir. Her yapılanda kusur arayan, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır. Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar, fakat bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir. 2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kabus görmeye başlamışlardır. Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir. Bunların budanmış kimliğini ve bozuk kişiliğini son günlerde yapılan açıklama ve yorumlardan açık seçik görmek mümkündür" diye konuştu. 'CUMHURBAŞKANIMIZI KUTLUYORUM'Bahçeli, partisinin Türk milletinin sevincine ve acısına her zaman ortak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır. Bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımı sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacak, istikbalimizi güvenceye alacaktır" ifadesini kullandı.'MİLLETİMİZ DOĞAL AFETLE HÜZÜNLENMİŞTİR'

Bahçeli, Giresun'daki sel felaketinin milleti derinden üzdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Doğal gazla umutlanan milletimiz, doğal afetle hüzünlenmiştir. Özellikle Giresun'un Dereli, Tirebolu, Yağlıdere, Doğankent ilçeleri ağır bir yıkıma maruz kalmıştır. Bölgede görev yapan ve beş kahramanımızın bulunduğu jandarma devriyesi Doğankent-Tirebolu yolu arasında dereye yuvarlanmıştır. Bu vesileyle şehit olan kahramanlarımızla birlikte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımızın sağ-salim bulunmalarını temenni ediyorum. İnanıyorum ki, şiddetli yağışlarla oluşan afetten dolayı ortaya çıkan zarar-ziyan devletin müşfik dokunuşuyla, geniş imkanlarıyla, milli birlik ve dayanışma iradesiyle, aynı zamanda seferberlik anlayışı içinde en kısa zamanda tamir ve telafi edilecektir. Bölge insanımızın her zaman yanındayız, Allah'a da başka acı ve keder göstermemesi için dua ediyoruz."


Kaynak: DHA

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